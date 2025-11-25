Форма поиска по сайту

25 ноября, 20:00

Общество

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 25 ноября

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 25 ноября

"Новости дня": в РФ предложили изменить схему оплаты общедомовых коммунальных расходов

"Новости дня": эксперты объяснили, как избежать покупки поддельной икры

"Миллион вопросов": дезинфектор рассказал, как избавиться от насекомых в квартире

"Вопрос спорный": нужно ли украшать подъезды к Новому году

Спецтехнику МЖД оборудовали системами для очистки контактной сети от наледи

Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице

Желтый уровень опасности будет действовать в Москве до вечера 26 ноября

"Новости дня": участники "Московского долголетия" встретились с актрисой Немоляевой

В Москве пьяная няня начала угрожать женщине и ее ребенку

Мокрый снег, ледяной дождь и гололедица ожидаются в ближайшие часы в Москве. По прогнозам синоптиков, за вечер 25 ноября и в ночь на 26-е число в столице может выпасть до 3 сантиметров снега. При этом осадки будут наблюдаться и 26 ноября. В связи с этим продлен желтый уровень погодной опасности.

В Москве открылись 2 центра женского здоровья. Они вошли в состав городской клинической больницы (ГКБ) № 31 имени академика Г. М. Савельевой и ГКБ имени А. К. Ерамишанцева. Такие учреждения являются ключевым элементом нового московского стандарта медпомощи.

Няня, найденная московской семьей через специальный сайт, стала угрозой для ребенка и его родителей. Женщина отработала всего 2 дня, а на 3-й появилась в доме семьи с запасом спиртного. Кроме того, от нее пахло алкоголем. Родители решили прекратить сотрудничество, но ситуация переросла в конфликт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

