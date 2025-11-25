Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 25 ноября

Мокрый снег, ледяной дождь и гололедица ожидаются в ближайшие часы в Москве. По прогнозам синоптиков, за вечер 25 ноября и в ночь на 26-е число в столице может выпасть до 3 сантиметров снега. При этом осадки будут наблюдаться и 26 ноября. В связи с этим продлен желтый уровень погодной опасности.

В Москве открылись 2 центра женского здоровья. Они вошли в состав городской клинической больницы (ГКБ) № 31 имени академика Г. М. Савельевой и ГКБ имени А. К. Ерамишанцева. Такие учреждения являются ключевым элементом нового московского стандарта медпомощи.

Няня, найденная московской семьей через специальный сайт, стала угрозой для ребенка и его родителей. Женщина отработала всего 2 дня, а на 3-й появилась в доме семьи с запасом спиртного. Кроме того, от нее пахло алкоголем. Родители решили прекратить сотрудничество, но ситуация переросла в конфликт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

