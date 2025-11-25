Форма поиска по сайту

Новости

25 ноября, 09:45

Общество

Работающие россияне получат семь сокращенных недель в 2026 году

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 748 мм ртутного столба 25 ноября

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 84% 25 ноября

"Утро": скорость ветра в столице составит 9–11 м/с 25 ноября

Маркетологи рассказали, как можно сэкономить на покупках

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до 26 ноября

В Сети появился ролик с котами, рассказывающий об истории Москвы

Роспотребнадзор взял на контроль сообщение о заражении птичьим гриппом H5N5 в США

Три новых обязательных предмета появятся во всех вузах России

277 детей родились в Москве 24 ноября

В 2026 году у работающих россиян будет семь сокращенных рабочих недель и ни одной шестидневки. В феврале отдых продлится с 21-го по 23-е число, а рабочая неделя займет четыре дня с 24 по 27 февраля. Следующие короткие недели ожидаются в марте, апреле, мае и июне.

4 ноября и 31 декабря также будут нерабочими днями. В ноябре это создаст разделенную четырехдневную рабочую неделю, а в последнюю неделю декабря россияне будут работать всего три дня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

