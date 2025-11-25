Работающие россияне получат семь сокращенных недель в 2026 году

В 2026 году у работающих россиян будет семь сокращенных рабочих недель и ни одной шестидневки. В феврале отдых продлится с 21-го по 23-е число, а рабочая неделя займет четыре дня с 24 по 27 февраля. Следующие короткие недели ожидаются в марте, апреле, мае и июне.

4 ноября и 31 декабря также будут нерабочими днями. В ноябре это создаст разделенную четырехдневную рабочую неделю, а в последнюю неделю декабря россияне будут работать всего три дня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.