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25 ноября, 22:15

Общество

Температура в Москве понизится до минус 6 градусов в ночь на 26 ноября

Температура в Москве понизится до минус 6 градусов в ночь на 26 ноября

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В ночь на вторник, 26 ноября, температура в Москве понизится до минус 6 градусов, по области – до минус 7. В дневные часы столбики термометров будут колебаться возле нулевой отметки.

Из-за гололедицы в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности. В четверг ожидается небольшой снег, а к выходным снежный покров может вырасти на 2–3 сантиметра.

Как рассказали в Гидрометцентре, температура почти не будет меняться до конца недели, оставаясь близкой к климатической норме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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