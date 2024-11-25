Температура в Москве понизится до минус 6 градусов в ночь на 26 ноября

В ночь на вторник, 26 ноября, температура в Москве понизится до минус 6 градусов, по области – до минус 7. В дневные часы столбики термометров будут колебаться возле нулевой отметки.

Из-за гололедицы в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности. В четверг ожидается небольшой снег, а к выходным снежный покров может вырасти на 2–3 сантиметра.

Как рассказали в Гидрометцентре, температура почти не будет меняться до конца недели, оставаясь близкой к климатической норме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.