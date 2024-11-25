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25 ноября, 22:30

Общество

Бюджет россиян на новогодние подарки вырос на 20%

Бюджет россиян на новогодние подарки вырос на 20%

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Россияне потратят на подарки более 17 тыс рублей в 2024 году

Россияне планируют потратить на новогодние подарки в среднем 17 тысяч рублей, что на 20% больше, чем в прошлом году. При этом мужчины как показывают опросы готовы потратить на подарки больше, чем женщины. Почти 70% опрошенных делают подарки в основном близким, а для возлюбленных и друзей – около 35 и 23% соответственно.

Среди популярных подарков на Новый год – сладкие наборы, а также оливковое масло, специи, сыр, чай и кофе в необычных упаковках. Эксперты советуют дарить полезные и вкусные подарки. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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