Бюджет россиян на новогодние подарки вырос на 20%

Россияне планируют потратить на новогодние подарки в среднем 17 тысяч рублей, что на 20% больше, чем в прошлом году. При этом мужчины как показывают опросы готовы потратить на подарки больше, чем женщины. Почти 70% опрошенных делают подарки в основном близким, а для возлюбленных и друзей – около 35 и 23% соответственно.

Среди популярных подарков на Новый год – сладкие наборы, а также оливковое масло, специи, сыр, чай и кофе в необычных упаковках. Эксперты советуют дарить полезные и вкусные подарки.

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