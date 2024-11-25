Телеканал Москва 24 решил узнать, готовят москвичи самостоятельно или заказывают еду

В России 24 ноября отмечается День домашней кухни. В современном мире, где существует множество возможностей не готовить, многие люди подходят к плите только по выходным, и то лишь для приготовления завтрака.

Телеканал Москва 24 запустил опрос, в котором москвичи могут рассказать, предпочитают ли они готовить самостоятельно или заказывать еду. Для участия необходимо перейти по QR-коду в телеграм-канал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.