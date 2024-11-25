Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 13:30

Общество

Телеканал Москва 24 решил узнать, готовят москвичи самостоятельно или заказывают еду

Телеканал Москва 24 решил узнать, готовят москвичи самостоятельно или заказывают еду

Стали известны итоги крупного проекта по профподготовке московских школьников

Ретроградный Меркурий накроет Землю 26 ноября

Москвичам пообещали умеренно хорошую погоду в конце ноября

Москвичи прислали кадры с птицами, которые прилетают к кормушке

Москвичи рассказали о своем отношении к приготовлению еды

"Атмосфера": минус 4 градуса ожидается в Москве вечером 25 ноября

Новости мира: самолет упал на жилой дом под Вильнюсом

Зумеры предпочитают санатории отдыху на море

Новости часа: в Зеленограде сделали новые и обновили существующие зоны отдыха

В России 24 ноября отмечается День домашней кухни. В современном мире, где существует множество возможностей не готовить, многие люди подходят к плите только по выходным, и то лишь для приготовления завтрака. 

Телеканал Москва 24 запустил опрос, в котором москвичи могут рассказать, предпочитают ли они готовить самостоятельно или заказывать еду. Для участия необходимо перейти по QR-коду в телеграм-канал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоМария РыбаковаИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика