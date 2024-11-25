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25 ноября, 23:30

Общество

Ретроградный Меркурий накроет Землю 26 ноября

Ретроградный Меркурий накроет Землю 26 ноября

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Астрологи предупредили москвичей о возможных проблемах в ближайшие дни из-за ретроградного Меркурия. Согласно их прогнозу, с 26 ноября начнутся "опасные" 20 дней, когда могут сорваться планы и встречи. Однако астропсихолог Александра Курникова отметила, что это лишь астрономическое явление, и наука не подтверждает его влияние на жизнь людей.

Врач-терапевт Тамара Шашкина также выразила скептицизм по поводу влияния ретроградного Меркурия на здоровье, подчеркнув, что проблемы со здоровьем чаще связаны с образом жизни. Психолог Юлия Диалектова назвала веру в астрологические прогнозы проявлением инфантилизма и неготовности брать ответственность за свою жизнь.

Фаза ретроградного Меркурия продлится до 15 декабря, а 6 декабря добавится ретроградный Марс, что, по мнению астрологов, может привести к конфликтам в личных отношениях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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