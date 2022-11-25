Специалисты рассказали, как государство поддерживает институт материнства

25 ноября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоялась пресс-конференция на тему "Институт материнства – залог счастливой семьи".

Мероприятие приурочено ко Дню матери, который отмечается в России 27 ноября.

Что лежит в основе счастливой семьи и счастливого детства? Как государство поддерживает институт материнства? На какие льготы и пособия могут рассчитывать женщины после родов? Об этом и многом другом будут рассказывать:

