25 ноября, 18:06M24.RU
Специалисты рассказали, как государство поддерживает институт материнства
25 ноября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоялась пресс-конференция на тему "Институт материнства – залог счастливой семьи".
Мероприятие приурочено ко Дню матери, который отмечается в России 27 ноября.
Что лежит в основе счастливой семьи и счастливого детства? Как государство поддерживает институт материнства? На какие льготы и пособия могут рассчитывать женщины после родов? Об этом и многом другом будут рассказывать:
- депутат Госдумы ФС РФ ("Единая Россия"), председатель Совета матерей Татьяна Буцкая;
- ФГБУ "НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова", кандидат медицинских наук, руководитель национального координирующего центра по поддержке грудного вскармливания в РФ Ольга Ладодо;
- руководитель комиссии по организации и контролю питания в образовательных организациях городского экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования и науки города Москвы Татьяна Хремучкова.