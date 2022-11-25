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25 ноября, 18:06

M24.RU

Специалисты рассказали, как государство поддерживает институт материнства

Специалисты рассказали, как государство поддерживает институт материнства

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25 ноября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоялась пресс-конференция на тему "Институт материнства – залог счастливой семьи".

Мероприятие приурочено ко Дню матери, который отмечается в России 27 ноября.

Что лежит в основе счастливой семьи и счастливого детства? Как государство поддерживает институт материнства? На какие льготы и пособия могут рассчитывать женщины после родов? Об этом и многом другом будут рассказывать:

  • депутат Госдумы ФС РФ ("Единая Россия"), председатель Совета матерей Татьяна Буцкая;
  • ФГБУ "НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова", кандидат медицинских наук, руководитель национального координирующего центра по поддержке грудного вскармливания в РФ Ольга Ладодо;
  • руководитель комиссии по организации и контролю питания в образовательных организациях городского экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования и науки города Москвы Татьяна Хремучкова.
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