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Общество

Новости часа: выплаты семьям с детьми в Москве в 2023 году вырастут на 10%

Новости часа: выплаты семьям с детьми в Москве в 2023 году вырастут на 10%

Социальные выплаты московским семьям с детьми увеличатся на 10% в 2023 году

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В Москве проиндексируют соцвыплаты пожилым и семьям с детьми на 10%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Выплаты семьям с детьми в Москве в 2023 году вырастут на 10%. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части РФ продлили до 3 декабря. Об этом сообщила Росавиация.

Вечером 25 ноября в Москве обещают заторы на 8 баллов. Быстрее будет на метро, рассказали в ЦОДД.

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