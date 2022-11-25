Новости часа: выплаты семьям с детьми в Москве в 2023 году вырастут на 10%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Выплаты семьям с детьми в Москве в 2023 году вырастут на 10%. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части РФ продлили до 3 декабря. Об этом сообщила Росавиация.

Вечером 25 ноября в Москве обещают заторы на 8 баллов. Быстрее будет на метро, рассказали в ЦОДД.