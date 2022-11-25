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Общество

Социальные выплаты московским семьям с детьми увеличатся на 10% в 2023 году

Социальные выплаты московским семьям с детьми увеличатся на 10% в 2023 году

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В Москве проиндексируют соцвыплаты пожилым и семьям с детьми на 10%

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Выплаты семьям с детьми в Москве в новом году вырастут на 10%. Такое решение приняли городские власти, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, в столице более двух миллионов детей. Власти хотят, чтобы их родители чувствовали себя комфортно, поэтому пособия решили проиндексировать.

Кроме того, Москва оказывает семьям юридическую и психологическую помощь, а также помогает найти работу и построить карьеру женщинам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком или выходят из него.

Увеличилось в городе и количество многодетных семей – в три раза за 12 лет. На данный момент их более 200 тысяч. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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