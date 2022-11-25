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Общество

В Москве проиндексируют соцвыплаты пожилым и семьям с детьми на 10%

В Москве проиндексируют соцвыплаты пожилым и семьям с детьми на 10%

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Городские социальные выплаты пенсионеров и семей с детьми проиндексируют на 10%. Размер выплат повысят с 1 января 2023 года, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

В преддеверии Дня матери заммэра рассказала о поддержке, которую оказывают в столице женщинам. Например, будущие мамы могут рассчитывать на несколько видов пособий и оформить специальную социальную карту, чтобы покупать детские вещи со скидкой.

При рождении ребенка женщине положено, кроме федерального, еще и городское единовременное пособие. Помимо выплат, в Москве для женщин с детьми действуют программы психологической помощи, а также различные бесплатные обучающие курсы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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