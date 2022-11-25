Спрос на снегоступы в онлайн-магазинах РФ вырос в четыре раза

В России растет спрос на все, что поможет в морозы и при гололедице. Так, запросов на снегоступы в онлайн-магазинах стало в четыре раза больше по сравнению с началом месяца. А на зимние шины – в пять раз. Кроме того, автомобилисты вдвое чаще, чем в 2021 году, ищут незамерзайку и размораживатели замков.

Утепляются люди и сами. Так, в два раза по сравнению с прошлым ноябрем вырос спрос на зимнюю одежду и обувь. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.