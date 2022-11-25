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Россиянам рассказали, кто в декабре получит пенсию два раза

Россиянам рассказали, кто в декабре получит пенсию два раза

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Часть россиян получат пенсию сразу за два месяца перед Новым годом. Это коснется людей, которым пенсия начисляется до восьмого числа каждого месяца. Они получат январскую выплату в конце декабря.

По словам экономистов, подобная ситуация возникнет из-за того, что банки и почтовые отделения не работают в январские праздники. В результате выплата пенсий производится досрочно. Те, кто получает пенсию после восьмого числа, получат ее в срок.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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