07:30Общество
Россиянам рассказали, кто в декабре получит пенсию два раза
Часть россиян получат пенсию сразу за два месяца перед Новым годом. Это коснется людей, которым пенсия начисляется до восьмого числа каждого месяца. Они получат январскую выплату в конце декабря.
По словам экономистов, подобная ситуация возникнет из-за того, что банки и почтовые отделения не работают в январские праздники. В результате выплата пенсий производится досрочно. Те, кто получает пенсию после восьмого числа, получат ее в срок.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.