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Общество

Новости мира: парад в честь Дня благодарения прошел в Нью-Йорке

Новости мира: парад в честь Дня благодарения прошел в Нью-Йорке

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В Нью-Йорке прошел парад в честь Дня благодарения. По улицам Манхэттена проплыли огромные надувные фигуры героев мультфильмов, динозавров и рожков с мороженым. Во главе колонны двигалась огромная фигура главного символа праздника – индейка. Высота некоторых фигур достигала 18 метров. День благодарения американцы отмечают в последний четверг ноября.

Тысячи людей прошли маршем по Буэнос-Айресу. Аргентинцы требуют повышения заработной платы и увеличения социальных расходов в стране. Акцию протеста организовали профсоюзные активисты. Многие жалуются, что миллионы тратятся на чемпионат мира, когда большая часть населения голодает.

В Сьере-Леоне депутаты не смогли договориться и устроили драку на заседании. Так закончились дебаты о реформе избирательной системы страны. Потасовка произошла прямо в национальном парламенте. Дело дошло до бросания стульями.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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