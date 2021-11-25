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Общество

25 ноября, 22:45

Радиостанции "Москва FM" и"Capital FM" завоевали две премии "Радиомания 2021"

общество видео Екатерина Кузнеченкова

Радиостанции "Москва FM" и"Capital FM" завоевали две премии "Радиомания 2021".

Лучшим радиошоу 2021 года признана программа "Москвы FM" "Встань москвичом". Почти 10 лет ее вели Наталья Пешкова и Дмитрий Казнин. Месяц назад Дима скончался, и сегодняшнюю награду коллеги посвятили именно ему.

"Москва-ФМ" взяла еще две награды – в номинации "Лучшая информационно-аналитическая программа" и в номинации "Репортаж". Выиграли: программа "Денискины Рассказы" с Денисом Елаховским и проект "Агрегаторы шашечек с Кариной Мининой".

Еще одну премию в номинации "Познавательные программы" завоевала программа единственной в Москве англоязычной радиостанции "Capital FM". Статуэтка в виде микрофона ушла создателям программы "Capital school".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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