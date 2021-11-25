Радиостанции "Москва FM" и"Capital FM" завоевали две премии "Радиомания 2021".

Лучшим радиошоу 2021 года признана программа "Москвы FM" "Встань москвичом". Почти 10 лет ее вели Наталья Пешкова и Дмитрий Казнин. Месяц назад Дима скончался, и сегодняшнюю награду коллеги посвятили именно ему.

"Москва-ФМ" взяла еще две награды – в номинации "Лучшая информационно-аналитическая программа" и в номинации "Репортаж". Выиграли: программа "Денискины Рассказы" с Денисом Елаховским и проект "Агрегаторы шашечек с Кариной Мининой".

Еще одну премию в номинации "Познавательные программы" завоевала программа единственной в Москве англоязычной радиостанции "Capital FM". Статуэтка в виде микрофона ушла создателям программы "Capital school".

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