В Москве выявили 3 349 новых случаев COVID-19

В Москве за сутки подтвердили 3 349 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб. Выздоровел за сутки 5 161 человек.

В Московской области положительный результат теста на COVID-19 получили 1 483 человека, при этом выписали 2 113 человек.

За сутки в России выявили 33 796 новых случаев коронавируса. Регионами с минимальными темпами суточного прироста стали Калмыкия, Москва и Алтай.

В мире число случаев коронавируса приближается 260 миллионам. Это данные с начала пандемии. Сейчас болеют более 19 миллионов человек. В тяжелом и критическом состоянии находятся 82 тысячи пациентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

