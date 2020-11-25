Законопроект о дистанционной работе прошел второе чтение в Госдуме

Законопроект об удаленке прошел второе чтение в Госдуме. Он должен упорядочить правила дистанционной работы. В том случае, если его примут окончательно, работники смогут оформить трудовой договор о дистанционной работе на бумаге, а работать можно будет из любого места, где есть интернет.

В то же время работодателей могут обязать обеспечить сотрудника на удаленке необходимой техникой и оплачивать командировочные. При этом перевод на удаленную работу не сможет быть основанием для снижения зарплаты. В нерабочее время сотрудник будет вправе не реагировать на звонки и письма начальства.