Эксперты рассказали, почему гаджеты могут внезапно загораться
Все чаще стали появляться новости о внезапно загорающихся гаджетах. Как говорят эксперты, причин таких происшествий может быть несколько. Заводской брак – наиболее редкая из них.
Чаще всего причина в неоригинальных аккумуляторах и зарядных устройствах, перегрев или механическое воздействие. При деформации батареи начинается химическая реакция, которая может закончиться взрывом. В связи с этим важно реагировать на любые признаки неисправности смартфона.
