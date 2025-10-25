Эксперты рассказали, почему гаджеты могут внезапно загораться

Все чаще стали появляться новости о внезапно загорающихся гаджетах. Как говорят эксперты, причин таких происшествий может быть несколько. Заводской брак – наиболее редкая из них.

Чаще всего причина в неоригинальных аккумуляторах и зарядных устройствах, перегрев или механическое воздействие. При деформации батареи начинается химическая реакция, которая может закончиться взрывом. В связи с этим важно реагировать на любые признаки неисправности смартфона.

