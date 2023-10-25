Запрет телефонов на уроках поддержали около 83% родителей в России

Около 83% родителей школьников поддерживают запрет на использование мобильных телефонов на уроках. Об этом пишет ТАСС.

Опрос в Сети провел один из сервисов по поиску работы. Согласно ему, среди учителей с этим согласны 87% респондентов.

При этом в вопросе, стоит ли запретить в принципе приносить телефоны в школу, родительская позиция не такая однозначная. Здесь инициативу поддержали только 30% опрошенных. Среди учителей таких 60%.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.