25 октября, 07:45Общество
Запрет телефонов на уроках поддержали около 83% родителей в России
Около 83% родителей школьников поддерживают запрет на использование мобильных телефонов на уроках. Об этом пишет ТАСС.
Опрос в Сети провел один из сервисов по поиску работы. Согласно ему, среди учителей с этим согласны 87% респондентов.
При этом в вопросе, стоит ли запретить в принципе приносить телефоны в школу, родительская позиция не такая однозначная. Здесь инициативу поддержали только 30% опрошенных. Среди учителей таких 60%.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.