Госдума одобрила в I чтении право судебных приставов на запросы по коллекторам

Москвичей защитят от телефонных звонков коллекторов. Госдума в первом чтении одобрила закон, который дает Федеральной службе судебных приставов право запрашивать у операторов связи данные о звонках, касающихся просроченных долгов.

В первую очередь речь идет о звонках, которые совершаются в нерабочее время, в том числе по ночам, а также вызовы родственникам и коллегам должников. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.