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25 октября, 07:15

Общество

Госдума одобрила в I чтении право судебных приставов на запросы по коллекторам

Госдума одобрила в I чтении право судебных приставов на запросы по коллекторам

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Москвичей защитят от телефонных звонков коллекторов. Госдума в первом чтении одобрила закон, который дает Федеральной службе судебных приставов право запрашивать у операторов связи данные о звонках, касающихся просроченных долгов.

В первую очередь речь идет о звонках, которые совершаются в нерабочее время, в том числе по ночам, а также вызовы родственникам и коллегам должников. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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