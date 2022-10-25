Пресс-конференция, посвященная роли женщин в обществе, прошла в столице

25 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция, посвященная межрегиональному форуму "Женщины – гарантия стабильности, безопасности, созидания, возрождения и мира: передовая практика, позитивные действия, новые идеи", который будет проходить в столице 1 и 2 ноября.

О роли женщин в современном обществе рассказывали:

