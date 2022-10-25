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Новости

25 октября, 14:30

Общество

Пресс-конференция, посвященная роли женщин в обществе, прошла в столице

Пресс-конференция, посвященная роли женщин в обществе, прошла в столице

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25 октября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция, посвященная межрегиональному форуму "Женщины – гарантия стабильности, безопасности, созидания, возрождения и мира: передовая практика, позитивные действия, новые идеи", который будет проходить в столице 1 и 2 ноября.

О роли женщин в современном обществе рассказывали:

  • уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева;
  • председатель Комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Мосгордумы Лариса Картавцева;
  • председатель региональной общественной организации "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович.
обществопресс-конференция
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