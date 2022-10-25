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Московская медсестра победила во всероссийском профессиональном конкурсе

Московская медсестра победила во всероссийском профессиональном конкурсе

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Московская медсестра Елизавета Медведева победила во всероссийском профессиональном конкурсе. Соревновались представители почти 40 российских регионов.
Конкурсанты должны были ответить на 120 вопросов и продемонстрировать практические навыки, в том числе взять кровь из вены, перевязать разу и провести сердечно-легочную реанимацию.

Елизавета Медведева работает в офтальмологическом кабинете филиала № 4 московской городской поликлиники № 22. По ее словам, она решила принять участие в конкурсе, чтобы обратить внимание на профессию медсестры и поднять ее престиж.

Это уже не первая профессиональная победа Медведевой. В мае она стала победителем номинации "Лучшая медсестра" конкурса "Московские мастера". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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