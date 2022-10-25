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Новости

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Общество

Новости часа: Стремоусов заявил о наказании за саботаж оборота рубля в Херсонской области

Новости часа: Стремоусов заявил о наказании за саботаж оборота рубля в Херсонской области

Первые заморозки появились в Москве 25 октября

Новости часа: 5 человек получили легкие ранения при теракте в Мелитополе

Солнечное затмение можно будет наблюдать в столичном регионе 25 октября

Синоптики рассказали о регулярности ночных заморозков в Москве

Температура воздуха в Москве достигла отметки -2 градуса в ночь на 25 октября

"Утро": москвичам рассказали о погоде 25 октября

Ракова: служба занятости помогла 3 тыс москвичей с инвалидностью найти работу

"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столице 25 октября

Температура воздуха в столице в ночное время опустилась до -2 градусов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Из Херсонской области будут выдворять тех, кто саботирует оборот рубля в регионе. Об этом заявил замглавы администрации Кирилл Стремоусов.

Санкции не повлияли на реализацию программы реновации в Москве. Об этом рассказали столичные власти.

Москвичи 25 октября увидят солнечное затмение. Максимальную фазу можно будет наблюдать в 13:38, сообщили астрономы.

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