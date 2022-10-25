Новости часа: Стремоусов заявил о наказании за саботаж оборота рубля в Херсонской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Из Херсонской области будут выдворять тех, кто саботирует оборот рубля в регионе. Об этом заявил замглавы администрации Кирилл Стремоусов.

Санкции не повлияли на реализацию программы реновации в Москве. Об этом рассказали столичные власти.

Москвичи 25 октября увидят солнечное затмение. Максимальную фазу можно будет наблюдать в 13:38, сообщили астрономы.