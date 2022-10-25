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11:15

Общество

Температура воздуха в Москве достигла отметки -2 градуса в ночь на 25 октября

Температура воздуха в Москве достигла отметки -2 градуса в ночь на 25 октября

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Москвичи утром 25 октября заметили иней на улицах города. Позади осталась самая холодная ночь с начала осени, в городе было -2 градуса. В Московской области столбики термометров опустились до -6.

Ранее о заморозках предупредили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы. Опасные участки улично-дорожной сети, в том числе мосты, путепроводы и другие объекты находятся под особым контролем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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