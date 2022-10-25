Температура воздуха в столице в ночное время опустилась до -2 градусов

В ночь на 25 октября температура воздуха в столице опустилась до -2 градусов. Ледяное кружево украсило траву и листья, инеем покрылись последние оставшиеся цветы. Резкое похолодание заставило многих автомобилистов задержаться на парковках.

В департаменте ЖКХ заявили, что весь парк коммунальной техники Москвы переведен на зимний режим. В общей сложности в уборке города планируется задействовать 10,5 тысячи дорожно-уборочных машин и 43 тысячи средств малой механизации. На особо опасных участках – МКАД и ТиНАО – будут круглосуточно дежурить тягачи.

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