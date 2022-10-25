Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

09:15

Общество

Температура воздуха в столице в ночное время опустилась до -2 градусов

Температура воздуха в столице в ночное время опустилась до -2 градусов

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 750 мм ртутного столба 25 октября

Температура опустилась до минус двух градусов в ночь на 25 октября в Москве

Эксперты рассказали, как выбрать спагетти

Врачи частных клиник столицы могут получить доступ к электронной медкарте пациентов

График выплаты пенсий изменится из-за праздников в ноябре

МО РФ показало кадры подготовки мобилизованных на полигоне Балтийского флота

"Утро": 6 градусов тепла ожидается в столице 25 октября

Правительство РФ одобрило изменения в правила проверки автомобилистов на алкоголь

В ГД предложили объявить амнистию для жителей четырех новых российских регионов

В ночь на 25 октября температура воздуха в столице опустилась до -2 градусов. Ледяное кружево украсило траву и листья, инеем покрылись последние оставшиеся цветы. Резкое похолодание заставило многих автомобилистов задержаться на парковках.

В департаменте ЖКХ заявили, что весь парк коммунальной техники Москвы переведен на зимний режим. В общей сложности в уборке города планируется задействовать 10,5 тысячи дорожно-уборочных машин и 43 тысячи средств малой механизации. На особо опасных участках – МКАД и ТиНАО – будут круглосуточно дежурить тягачи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоАнастасия БородинаНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика