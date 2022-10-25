График выплаты пенсий изменится из-за праздников в ноябре

График выплаты пенсий в ноябре изменится. Это произойдет из-за празднования Дня народного единства, который отмечается 4 ноября. Согласно приказу Минтруда, если доставка пенсии совпадает с этой датой, ее выдадут досрочно, но не раньше, чем за три дня до положенного дня выплаты.

При этом уточняется, если пенсию люди получают на почте и отделения будут работать, то деньги могут выплатить и после выходного дня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.