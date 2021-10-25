Турция и Египет стали популярными направлениями россиян на период нерабочих дней

Очереди наблюдаются в столичных аэропортах. Пассажирам приходится ждать и возле стоек регистрации, и при входе в терминал. В турагентствах уверяют, что спрос на путевки подскочил после объявления нерабочих дней.

Спрос на путешествия заграницу вырос на 30%. Самыми популярными направлениями стали Турция и Египет. Там в дорогих отелях уже практически невозможно забронировать номер. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.

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