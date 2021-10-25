В столичных магазинах зафиксировали наплыв покупателей

В магазинах столицы зафиксировали наплыв покупателей перед нерабочими днями. При этом дефицита товаров не ожидается. Торговые точки готовы удовлетворить спрос, сообщили в департаменте торговли и услуг.

Уточняется, что такой увеличенный спрос был зафиксирован в связи с тем, что с 28 числа почти все магазины закроются. Люди пошли за техникой, стройматериалами и другими товарами.

Кроме того, много посетителей наблюдается и в ресторанах, кинотеатрах и салонах красоты.

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