Эксперт рассказал, насколько эффективны новые коронавирусные ограничения в Москве

Всего три дня осталось до начала периода нерабочих дней в Москве. Он нужен, чтобы прервать цепочку заражений, объяснили в правительстве города.

Именно поэтому москвичам посоветовали ограничить контакты и проводить время только с семьей. Торговые центры, кинотеатры – все будет закрыто. Прогулки только на воздухе, музеи и театры – по QR-кодам.

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании, иммунолог Николай Крючков рассказал, эффективны ли такие жесткие меры и ожидается ли всплеск заболеваемости после окончания нерабочего периода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.