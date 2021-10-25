Россияне пожаловались на вопросы, которые им задали во время переписи населения

В России несколько десятков человек пожаловались на вопросы, которые им задали во время переписи населения. Она началась еще 15 октября и продлится до 14 ноября. Помимо всего прочего, у людей спрашивают об источниках их доходов. Многих такие вопросы настораживают, но специалисты объяснили, что никакого подвоха в этом нет и ничего лишнего от респондентов не требуют.

Всего в переписном листе 33 вопроса. При этом 10 из них посвящено жилищным условиям. Те, кто временно живет на территории страны, могут ответить на 7 вопросов сокращенного варианта анкеты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.