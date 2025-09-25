Форма поиска по сайту

Новости

25 сентября, 19:15

Общество

Роспотребнадзор сообщил о стабильной ситуации с заболеваемостью в Москве

Сезонная заболеваемость в Москве растет, но ситуация остается стабильной, сообщили в Роспотребнадзоре. Холодный период года традиционно приносит первые случаи гриппа и ОРВИ, при этом чаще всего фиксируются риновирусы.

Врачи рекомендуют привиться от гриппа, чтобы защитить себя в сезон простуд. Вакцинацию можно пройти в поликлиниках и мобильных пунктах, а выработка антител занимает около двух недель.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществогородвидеоЕкатерина Фоменко

