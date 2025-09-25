Форма поиска по сайту

25 сентября, 22:30

Общество

Складирование вещей в подъездах может привести к штрафу

Складирование вещей в подъездах может привести к штрафу

Складирование личных вещей в подъездах жилых домов запрещено правилами пожарной безопасности. За нарушение грозят штрафы до 15 тысяч рублей для физических лиц.

Если договориться мирно не получается, следует обратиться в управляющую компанию, полицию или МЧС, предварительно зафиксировав нарушение на камеру. Для жителей старого фонда эксперты предлагают коллективное решение – на общем собрании выбрать место для хранения, которое не будет мешать эвакуации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

