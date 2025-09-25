Форма поиска по сайту

25 сентября, 07:45

Культура

Бесплатные показы фильмов и мультфильмов пройдут в Москве в рамках проекта "Кино в парках"

Москвичам рассказали, какие мероприятия пройдут в столице 25 сентября. Например, можно бесплатно посмотреть фильм или мультфильм. Показы пройдут сразу на нескольких площадках в рамках программы "Кино в парках".

Также можно отправиться на арт-шоу "Тайны самоцветов". Там выставлена тысяча уникальных экспонатов из разноцветных природных камней и кристаллов. На мультимедийной выставке "Олег Табаков. Судьба увлеченного человека" можно узнать о жизненном пути великого актера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Егор БедуляДарья Крамарова

