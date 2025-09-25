Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 14:30

Общество

Новости социального блока Москвы

Новости социального блока Москвы

"Атмосфера": 9 градусов ожидается в Москве днем 25 сентября

"Специальный репортаж": зумеры против миллениалов

"Доктор 24": врач рассказала, чем опасно ночное переедание

Москвичи поделились мнением о возможном запрете на посещение кафе и магазинов с питомцами

Холодная погода продержится в Москве до конца недели

"Атмосфера": 9 градусов ожидается в Москве вечером 24 сентября

Собянин назвал победителей конкурса грантов для социально ориентированных НКО

Отечественную вакцину от рака начнут тестировать в России

"Новости дня": платформа для упрощенного получения налоговых вычетов появилась в России

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Московский образовательный проект "УчимЗнаем", позволяющий детям на длительном лечении продолжать учебу, расширяется. В этом учебном году госпитальные школы по московской модели появились в Чеченской и Кабардино-Балкарской Республике. Уже более 40 регионов переняли столичные методы и подходы.

"Чтобы помочь москвичкам заранее узнать об индивидуальных особенностях своего здоровья, мы и создали уникальный проект "Стану мамой". Почти 270 тысяч москвичек сдали анализ на антимюллеров гормон (АМГ), чтобы оценить свою способность к зачатию. Женщины, которые получали низкие показатели, не стали откладывать беременность. Более 8 тысяч из них скоро станут мамами. Всего благодаря проекту на свет уже появилось почти 400 деток", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Также в столице проводятся концерты, в ходе которых профессиональные артисты исполняют классические и современные джазовые композиции. Их слушателями могут стать ученики 5–11-х классов, а также воспитанники центров допобразования и студенты колледжей.

Читайте также
обществогородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика