Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Московский образовательный проект "УчимЗнаем", позволяющий детям на длительном лечении продолжать учебу, расширяется. В этом учебном году госпитальные школы по московской модели появились в Чеченской и Кабардино-Балкарской Республике. Уже более 40 регионов переняли столичные методы и подходы.

"Чтобы помочь москвичкам заранее узнать об индивидуальных особенностях своего здоровья, мы и создали уникальный проект "Стану мамой". Почти 270 тысяч москвичек сдали анализ на антимюллеров гормон (АМГ), чтобы оценить свою способность к зачатию. Женщины, которые получали низкие показатели, не стали откладывать беременность. Более 8 тысяч из них скоро станут мамами. Всего благодаря проекту на свет уже появилось почти 400 деток", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Также в столице проводятся концерты, в ходе которых профессиональные артисты исполняют классические и современные джазовые композиции. Их слушателями могут стать ученики 5–11-х классов, а также воспитанники центров допобразования и студенты колледжей.