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25 сентября, 12:15

Общество

Более 111 тыс человек присоединились к волонтерскому движению в Москве с начала года

Более 111 тыс человек присоединились к волонтерскому движению в Москве с начала года

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С начала года в столице к волонтерскому движению присоединились более 111 тысяч человек. Всего в Москве свыше 1,3 миллиона добровольцев и активистов. Каждый день они помогают пожилым людям, детям, тем, у кого есть ограничения по здоровью, а также животным.

Однако для оказания помощи нужно обучение. Для этого волонтеры встречаются, проводят тренинги и мастер-классы. О том, как правильно делать добрые дела, – в эфире телеканала Москва 24.

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