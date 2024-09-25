Более 111 тыс человек присоединились к волонтерскому движению в Москве с начала года

С начала года в столице к волонтерскому движению присоединились более 111 тысяч человек. Всего в Москве свыше 1,3 миллиона добровольцев и активистов. Каждый день они помогают пожилым людям, детям, тем, у кого есть ограничения по здоровью, а также животным.

Однако для оказания помощи нужно обучение. Для этого волонтеры встречаются, проводят тренинги и мастер-классы. О том, как правильно делать добрые дела, – в эфире телеканала Москва 24.