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25 сентября, 08:30

Общество

Новости регионов: всадники сыграли в "живые" шахматы в Бурятии

Новости регионов: всадники сыграли в "живые" шахматы в Бурятии

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В Бурятии в улусе Санага сыграли в "живые" шахматы. 32 всадника на лошадях, облаченные в белые и черные наряды, воспроизвели историческую реконструкцию тактического учения Чингисхана. К этой партии готовились несколько дней. А после представления там прошел классический шахматный турнир.

В республике Алтай жителям предлагают деньги за информацию о нетрезвых водителях. Региональное правительство установило премию в размере пяти тысяч рублей за каждое достоверное сообщение. Получить деньги смогут только совершеннолетние граждане.

Власти Якутии выплатят один миллион рублей гражданам, которые отметили 100-летний юбилей. Премию подняли в 10 раз. Раньше эта сумма составляла 100 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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