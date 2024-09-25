Эксперты рассказали, как выбрать зонт

Москвичам рассказали, как правильно выбрать зонт. По словам экспертов, сначала нужно определиться с типом механизма открытия и закрытия аксессуара – механический, полуавтоматический и автоматический. Первые считаются самыми долговечными и достаточно устойчивыми к повреждениям из-за ветра. К самым ненадежным относятся автоматические зонты.

Также стоит обратить внимание на материал, из которого сделан каркас изделия. Стержни из стали прочные, но тяжелые. Чаще встречаются алюминиевые стержни. Они легкие, но со временем ржавеют.

Специалисты считают, что спицы должны быть сделаны фибергласа или стекловолокна. Этот материал гибкий и устойчивый к различным погодным условиям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.