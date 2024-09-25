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25 сентября, 07:45

Общество

Штраф за пропаганду чайлдфри для юрлиц может составить до 5 млн рублей

Штраф за пропаганду чайлдфри для юрлиц может составить до 5 млн рублей

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Штраф за пропаганду движения чайлдфри для юридических лиц может доходить до пяти миллионов рублей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Для физических лиц штрафы составят до 400 тысяч рублей, для должностных лиц – до 800 тысяч рублей. Как отметил Володин, штрафы вводят по аналогии с теми, что были приняты ранее за пропаганду смены пола и ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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