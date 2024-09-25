Два случая заражения новым штаммом COVID-19 выявлены в России

Два случая заражения новым штаммом коронавируса выявлены в России. Как рассказали в Роспотребнадзоре, вирус типа XEC зарегистрирован в Ростовской области и Уфе.

По словам врачей, эта разновидность COVID-19 крайне заразна и может быстро распространяться. Симптомы схожи с предыдущими вариантами вируса: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния и вкуса, усталость, головная боль и насморк. Для защиты от болезни специалисты рекомендуют носить маски, регулярно мыть руки с мылом, избегать контакта с больными людьми и проветривать помещения.

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