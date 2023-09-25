25 сентября, 13:45Общество
"Актуальный репортаж": мошенники придумали новую схемы для взлома через What's App
В России зафиксировали новую череду взломов через приложение What's App. Мошенники придумали следующую схему: они скидывают абонентам сообщения с просьбами проголосовать в конкурсе за ребенка.
Кроме того, аферисты используют сразу несколько методов. Вредоносное сообщение может оказаться и в email-ящике или чате с магазином.
Как правильно действовать в такой ситуации? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.