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25 сентября, 12:00

Общество

Эксперт рассказала, как бороться с осенней хандрой

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Теплая и солнечная погода может отсрочить осеннюю хандру у москвичей. Об этом заявила старший преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко.

По ее словам, солнце способствует выработке серотонина, который отвечает за позитивное настроение. Психолог советует пользоваться этим и больше проводить время на улице. А в сезон, когда солнечных дней станет меньше, поддержать настроение поможет строгий распорядок дня и витамин D.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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