Эксперт рассказала, как бороться с осенней хандрой

Теплая и солнечная погода может отсрочить осеннюю хандру у москвичей. Об этом заявила старший преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко.

По ее словам, солнце способствует выработке серотонина, который отвечает за позитивное настроение. Психолог советует пользоваться этим и больше проводить время на улице. А в сезон, когда солнечных дней станет меньше, поддержать настроение поможет строгий распорядок дня и витамин D.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.