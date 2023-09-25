Две трети россиян рассказали, что предпочитают не брать больничный при простуде

Две трети россиян предпочитают не брать больничный при простуде. По данным одного из сервисов по поиску работы и персонала, каждый четвертый продолжает ходить на работу с признаками недомогания. А из тех, кто все же пользуется правом отлежаться, четверть в случае необходимости выполняют рабочие задачи.

По словам респондентов, больничный невыгоден финансово, а еще в нем нет смысла, если все равно приходится работать. Некоторые же уверены, что их некем заменить. При этом 50% работодателей при любых признаках болезни рекомендуют сотрудникам оформлять больничный.

По мнению экспертов, отношение к сезонным вспышкам простудных заболеваний после пандемии коронавируса стало более ответственным. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.