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25 сентября, 08:00

Общество

Две трети россиян рассказали, что предпочитают не брать больничный при простуде

Две трети россиян рассказали, что предпочитают не брать больничный при простуде

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Две трети россиян предпочитают не брать больничный при простуде. По данным одного из сервисов по поиску работы и персонала, каждый четвертый продолжает ходить на работу с признаками недомогания. А из тех, кто все же пользуется правом отлежаться, четверть в случае необходимости выполняют рабочие задачи.

По словам респондентов, больничный невыгоден финансово, а еще в нем нет смысла, если все равно приходится работать. Некоторые же уверены, что их некем заменить. При этом 50% работодателей при любых признаках болезни рекомендуют сотрудникам оформлять больничный.

По мнению экспертов, отношение к сезонным вспышкам простудных заболеваний после пандемии коронавируса стало более ответственным. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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