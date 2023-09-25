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25 сентября, 07:30

Общество

Москвичам рассказали, какая погода будет в столице осенью

Москвичам рассказали, какая погода будет в столице осенью

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По прогнозам синоптиков, к концу октября на москвичей все сильнее будет действовать похолодание и сокращение светового дня. Дефицит солнечного света не способствует хорошему настроению и ведет к развитию депрессии.

Кроме того, осенью увеличится число геомагнитных бурь. Например, 25 сентября у метеочувствительных людей может наблюдаться повышение артериального давления, снижение работоспособности, головные боли и даже обострение хронических заболеваний. Врачи советуют в неблагоприятный период пить больше витаминов и не перенапрягаться.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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