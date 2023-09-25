Москвичам рассказали, какая погода будет в столице осенью

По прогнозам синоптиков, к концу октября на москвичей все сильнее будет действовать похолодание и сокращение светового дня. Дефицит солнечного света не способствует хорошему настроению и ведет к развитию депрессии.

Кроме того, осенью увеличится число геомагнитных бурь. Например, 25 сентября у метеочувствительных людей может наблюдаться повышение артериального давления, снижение работоспособности, головные боли и даже обострение хронических заболеваний. Врачи советуют в неблагоприятный период пить больше витаминов и не перенапрягаться.

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