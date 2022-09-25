Эксперты рассказали о социальных гарантиях для мобилизованных

Социальные гарантии для мобилизованных и вопрос с рабочими местами – это сейчас одни из самых актуальных тем. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев и эксперт по трудовому праву и управлению персоналом Валентина Митрофанова ответили на волнующие граждан вопросы.

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