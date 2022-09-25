Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе в Москве по-прежнему будет холодно и пасмурно. Так, в первой половине недели температура воздуха не поднимется выше 7–12 градусов.

Специалисты также предупреждают жителей столицы о дождях, максимальное количество осадков ожидается в среду. По мнению синоптиков, они очень полезны для почвы. Так, в будущем это позволит противостоять лесным пожарам. Кроме того, осенние дожди полезны и для сельского хозяйства. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.