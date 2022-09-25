Правительство РФ одобрило ускоренное повышение МРОТ в ближайшие два года

Российское правительство одобрило ускоренное повышение МРОТ в ближайшие два года. В 2023 году минимальный размер оплаты труда будет почти 16 300 рублей, сейчас он меньше 14 тысяч.

Прожиточный минимум в следующем году станет 14 400 рублей. Традиционно суммы индексируют 1 января, но из-за высокой инфляции в 2022 году было принято решение провести повышение ставок поэтапно. Это позволит поддержать доходы граждан с учетом роста цен. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.