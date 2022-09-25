Студенты частных вузов могут быть мобилизованы – Минобрнауки

Студенты, которые обучаются в частных вузах, могут быть мобилизованы. Министерство науки и высшего образования сейчас ведет консультации по этому вопросу. Об этом рассказали на горячей линии ведомства.

Ранее стало известно, что студентам вузов и колледжей дали отсрочку от частичной мобилизации. Соответствующий указ подписал президент. Речь идет о тех, кто получает первое высшее или среднее профессиональное образование, а также об аспирантах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.