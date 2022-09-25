"Позвали, значит пойду": мобилизованные мужчины продолжают прибывать к военкоматам

Студентам вузов и колледжей дали отсрочку от частичной мобилизации. Речь идет о тех, кто получает высшее и среднее профессиональное образование впервые. Касается это и аспирантов. Такой указ подписал президент.

Сейчас мобилизованные россияне постепенно продолжают собираться у военкоматов. В ряде регионов уже набрали первые группы мобилизованных, их отправили на подготовку. Например, из Свердловской области -– тысячу человек, из Курска – 100. На службу мужчин провожают родители и близкие.

"Не буду я ни за чьими спинами прятаться. Позвали, значит пойду. Нас учили в советском союзе и там учили хорошо, эта наука не забывается", – сказал один из призывников.

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