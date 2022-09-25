Раненому белому медведю стало лучше

Медведь Диксон начал активнее реагировать на прикосновения к лапам. Об этом сообщили в Московском зоопарке. Во время проверки рефлексов у животного наконец появилась небольшая чувствительность в лапах.

Видео, как мишка реагирует на щекочущие касания щеткой, появилось в Сети. Пока зоологи крайне осторожны в прогнозах. Они подчеркивают, что у Диксона спинальный шок, и быстрых результатов ждать не стоит. Однако положительная динамика есть. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.