"Позвали, значил идем": мобилизованные россияне продолжают прибывать к военкоматам

Студентам вузов и колледжей дали отсрочку от частичной мобилизации. Речь идет о тех, кто получает высшее и среднее профессиональное образование впервые. Касается это и аспирантов. Такой указ подписал президент.

Сейчас мобилизованные россияне постепенно продолжают собираться у военкоматов. На службу их провожают родители и близкие.

"Позвали, значил идем. Все. Больше никаких вопросов. Пока в часть, а там посмотрим", – сказал один из призывников.

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