"Все будет хорошо": родители провожают попавших под мобилизацию сыновей

Студентам вузов и колледжей дали отсрочку от частичной мобилизации. Речь идет о тех, кто получает высшее и среднее профессиональное образование впервые. Касается это и аспирантов. Такой указ подписал президент.

Сейчас мобилизованные россияне постепенно продолжают собираться у военкоматов. На службу их провожают родители и близкие.

"Ну какие у мамы могут быть эмоции сами понимаете. Тяжело. Но должен он, Как говорят, все будет хорошо. Защищаем родину нашу, Россию. Он служил в танковых частях, так что он пошел добровольно", – рассказала мама одного из призывников.

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